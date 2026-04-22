وزير الخارجية الإيراني: الوضع الحالي في مضيق هرمز نتيجة مباشرة لتجاوزات الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الوضع الحالي في مضيق هرمز نتيجة مباشرة لتجاوزات الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، تبادلا خلاله الآراء حول التطورات الإقليمية والعواقب الأمنية والقانونية والاقتصادية للحرب ضد إيران.

وشدد عراقجي، خلال الاتصال على مسئولية جميع الحكومات في إدانة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل، لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وبحسب بيان نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اعتبر وزير خارجية إيران أن «الوضع الحالي في مضيق هرمز؛ نتيجة مباشرة لتجاوزات الولايات المتحدة للقانون، وتعسفها في عدوانها العسكري على دولة عضو مستقلة في الأمم المتحدة».

وأوضح أن «إيران اتخذت تدابير في مضيق هرمز، وفقا للقانون الدولي، لحماية أمنها القومي من العدوان والتهديد الأمريكي الإسرائيلي»، محملًا واشنطن وتل أبيب عواقب هذا الوضع على الاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، انتقد صمت الدول الأوروبية إزاء ما وصفه بـ«الهجمات العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية».

وحذر من تزايد ضعف القانون الدولي ومبادئ معاهدة عدم الانتشار النووي؛ بسبب النهج المزدوج للدول الأوروبية تجاه هذه القضية.

وتناول وزيرا خارجية إيران وإيطاليا خلال الاتصال كذلك، التطورات في لبنان، وضرورة احترام وقف إطلاق النار.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي أهمية إرساء السلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وأعلن استعداد بلاده للمساعدة في تعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.