باكستان تُجري بنجاح تجرية إطلاق حية لصاروخ تيمور الجوال

أعلنت البحرية الباكستانية أنها أجرت بنجاح تجربة إطلاق حية لصاروخ "تيمور - Taimoor" الجوال المُطلق من الجو، "وهو نظام أسلحة مضاد للسفن مطوّر محلياً، وذلك في "عرض قوي لقدرات الضربات الدقيقة والجاهزية العملياتية"، وذلك بحسب بيان أصدرته إدارة العلاقات العامة بين القطاعات (ISPR) في الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان، الذي أوردته شبكة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية، أن "الصاروخ الجوال المُطلق من الجو نفذ مهمته بدقة متناهية"، مؤكداً قدرة البحرية الباكستانية القتالية على رصد واستهداف وتحييد التهديدات البحرية المعادية بشكل حاسم من مسافات بعيدة".

ووفقاً لإدارة العلاقات العامة بين القطاعات في باكستان، "تُمثل هذه التجربة نقلة نوعية في القدرات الدفاعية الوطنية، مما يُعزز قدرة القوات المسلحة الباكستانية على توجيه ضربات منسقة متعددة الأبعاد في المجال التقليدي".