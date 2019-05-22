الرئيس الإندونيسي يدعو إلى الهدوء وسط احتجاجات وعنف عقب نتيجة الانتخابات

دعا اليوم الأربعاء الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ، الذي فاز بولاية ثانية في الانتخابات التي أجريت في 17 نيسان/أبريل وفقا لنتائج رسمية أعلنت أمس الثلاثاء، مواطنيه إلى الالتزام بالهدوء، محذرا من أنه سيتم اتخاذ إجراء قوي ضد مثيري الشغب.



وقُتل ستة أشخاص وأصيب 200 آخرون على الأقل في جاكرتا في مواجهات بين الشرطة الإندونيسية ومتظاهرين غاضبين يحتجون على خسارة مرشح المعارضة برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية.



وقال جوكو في مؤتمر صحفي: "لن أتسامح مع أي شخص يقوض الأمن والعملية الديمقراطية ووحدة أمتنا الحبيبة".



وأضاف أن الوضع تحت السيطرة ودعا المواطنين إلى عدم القلق الشديد.



وقال: "دعونا نستعيد الوحدة والوئام لأن إندونيسيا وطننا المشترك".



وكانت اللجنة الانتخابية في إندونيسيا قد أعلنت أمس الثلاثاء رسميا أن الرئيس الحالي جوكو فاز في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 5ر55% من الأصوات.



وحصل منافس جوكو، الجنرال السابق برابوو سوبيانتو، على 5ر44% من الأصوات، حسب الفرز النهائي من جانب لجنة الانتخابات العامة.



ورفض برابوو على الفور النتائج متهما الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح جوكو، وأشار إلى أن حملته تملك دليلا على "غش واسع النطاق".



وفي بيان ردا على أعمال الشغب، حث برابوو أنصاره على التعبير عن غضبهم بشكل سلمي.



وقال للصحفيين "أدعو جميع الأحزاب والمواطنين المحتجين والشرطة والجيش إلى الإحجام عن الانخراط في العنف البدني و(أدعو) القادة الدينيين ومستخدمي الانترنت (إلى الإحجام) عن الانخراط في الاستفزاز".