حوادث المناجم دائمًا ما تكون مخيفة، وتؤدي إلى فقدان الكثير من الأرواح، ونتائجها مروعة أحيانًا، فالكثيرين يقعون تحت احتمالات الموت أو الحصار تحت الأرض أو الإصابات الخطيرة.

وفي نيوزيلندا منذ ثماني سنوات وقع حادث في منجم فحم بالساحل الشرقي للبلاد؛ أودى بحياة 29 شخصًا، وها هم يعاودون فتح المنجم مرة أخرى ليحققوا في الحادث ويكتشفوا أسباب سلسلة الانفجارات الحادثة به.

وترصد «الشروق» في السطور التالية بعض حوادث مناجم الفحم حول العالم.

الصين

توصف الصين بأنها تمتلك أكثر مناجم الفحم خطورة في العالم، حيث وقع في عام 2008 فقط 2300 قتيل، ومن هذه الانفجارات:

-2007

حدث انفجارفي منجم للفحم، في منطقة هونغتونغ بولاية شانخي ، ويوصف بأنه أغنى إقليم بالمناجم في البلاد، ونتج عن الانفجار مقتل 105 عمال.

-2009

وقع انفجار في منجم للفحم، في إقليم هيلونغجيانغ قرب الحدود الروسية، وهو واحد من أكبر وأقدم مناجم الفحم في الصين، ونتج عنه مقتل 104 أشخاص.

-2014

في منجم للفحم بمدينة أورومتشي بإقليم شينجيانج شمال غرب الصين وقع انفجار أسفر عنه مقتل 16 عاملًا وإصابة 11 آخرين .

- 2018

سقط 13 قتيل في ولاية يونتشنغ شرق الصين، على إثر حدوث انفجار صخري في أحد مناجم الفحم بالولاية.

تركيا

-1992

هو الحادث الذي تسبب في سقوط 270 قتيلًا من العمال حينها.

- 2006

وقع انفجار بغرب العاصمة التركية، وهو ناتج عن انفجار لغاز الميثان؛ ما تسبب في مقتل 17 عاملًا.

- 2010

وقع حادثان في نفس العام بمناجم للفحم، كان الأول في شهر فبراير وأسفر عن مقتل 13 عاملًا، أما الثاني كان في مايو وتسبب في حصار 30 عاملًا على عمق 500 متر من سطح الأرض.

- 2014

ويعتبر هذا الحادث كارثي إلى حد ما، فقد قتل ما يقرب من 300 عامل وحوصر 80 آخرين تحت الأرض، وكان 787 عاملًا يؤدون عملهم أثناء وقوع الحادث الناتج عن حريق في محول كهربائي تلاه انهيار في أجزاء من المنجم.

باكستان

- 2018

في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، وقع انفجار بمنجم للفحم أدى لمقتل 7 عمال في شهر أغسطس، وفي ذات المدينة بشهر مايو قتل 20 عاملًا.

وفي سبتمبر من نفس العام قُتل 9 أشخاص بمنجم للفحم في مدينة كوهات شمال غرب باكستان، وحدث الانفجار بسبب تراكم الغاز المنبعث من الفحم داخل المنجم.

- 2019

لقي 4 عمال مصرعهم، في منجم للفحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وكان 5 عمال يستخرجون الفحم حينما وقع الانفجار.