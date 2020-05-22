تسكين 165 مصريا قادما من جدة فندق العزل بمرسى علم

قام مسئولي مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر وغرفة المنشآت السياحية بتسكين 165 مصريًا قادمين من المملكة العربية السعودية (جدة)؛ بعد وصولهم مساء اليوم، إلى مطار مرسى علم.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي استقبل اليوم، رحلة للعائدين المصريين من جدة بالمملكة العربية السعودية، على متنها 165 راكبًا، ضمن الرحلات الجوية لعودة المصريين العالقين في الخارج طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة والطيران.

وفور وصولهم، تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، وتم الكشف عليهم، وتعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية؛ لمراقبة الحالة الصحية للمصريين.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه بمجرد من وصولهم تبدأ فرق الحجر الصحي بتوقيع الكشف عليهم، ويحظوا باهتمام من الجميع.