مكافحة الإرهاب العراقية تدمر أوكارا وكهوفا لتنظيم داعش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي، اللواء يحيى رسول اليوم السبت، تدمير أوكار وكهوف تابعة لتنظيم داعش الإرهابية داخل تلال حمرين.

وقال رسول، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، "إنه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعزم وهمة الشُجعان من أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب وبعد العملية الناجحة التي نُفذت في مُحافظة ديالى، واصلت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها النوعية التي تهدف لقتل وإلقاء القبض على بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف البيان، أنه "انطلقت عملية استمرت لثلاثة أيام مُتتالية في مناطق (تلال حمرين) و (جنوب محافظة كركوك) كانت العصابات الإرهابية تستخدمها للهروب من العمليات التي تشنُها القوات العراقية، حيث تمكنت القوات الجوية العراقية من تدمير عدد من الأوكار والكهوف داخل تلال حمرين".

وأشار إلى أنه "باشر رجال جهاز مكافحة الإرهاب بتقدم بري داخل وادي أبو خناجر جنوب مُحافظة كركوك تمكنت فيه القوات العراقية بتدمير عدد من الأوكار التي تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية"، مشيراً إلى أن "الهدف من هذه العملية هو قطع خط سير وأمداد عصابات داعش في المناطق المحصورة بين ناحيتي الرياض والرشاد في مُحافظة كركوك وتدمير الأوكار البديلة التي يلجأون لها عند مُحاصرتهم".