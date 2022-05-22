عبدالغفار يبحث أوجه التعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد أوما، نائب مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة (ACDC) وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع الدكتور أحمد أوما، أوجه التعاون بين المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض (Egypt CDC) والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة.

وأضاف عبدالغفار، أن اللقاء تضمن بحث مستجدات تنفيذ مشروع تدريب الفرق المصرية في 6 محافظات؛ بهدف تسريع وصول لقاحات كورونا للمواطنين، بدعم من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وبالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) على أن يتم التوسع في التدريب ليشمل محافظات أخرى في مصر، بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع.

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، استعرض مستجدات الموقف الحالي من استضافة مصر للمقر الإقليمي المعاون لدول شمال أفريقيا (RCC) التابع لمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد أوما، الرؤية الخاصة بعمل ACDC خلال الفترة القادمة، معربًا عن تطلعه لتعميم الاستفادة من تجربة مصر الناجحة في القضاء على التهاب الكبدي الوبائي سي.