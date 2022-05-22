إشادات واسعة بتنظيم مصر اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

تلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ردود أفعل إيجابية وإشادات واسعة الصدى من جميع المشاركين في الاجتماعات الخاصة بالمكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، والتي استضافتها مصر على مدار أربعة أيام، خلال الفترة من 17 إلى 20 مايو الجاري.

وأكدت الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري" أن المشاركون أشادوا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة المعتاد في مصر، وبالمجهود الكبير الذي بذلته الدولة المصرية والحكومة متمثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتخرج الاجتماعات بهذا الشكل المبهر للجميع.

وأضافت: "مجهود كبير بذلته اللجنة المنظمة لاستضافة الاجتماعات على مدار الساعة لإنجاح هذا الحدث المهم، وظهوره بالشكل الذي يليق باسم مصر، من خلال التنسيق الدائم بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية وأعضاء مجلس الإدارة، وفريق العمل القائم على تنظيم الاجتماعات، من خلال التواصل المستمر مع مسئولي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

وشهدت زيارة مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، العديد من الفعاليات والأحداث المهمة، منها اجتماع لعدد من وزراء الرياضة الأفارقة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتولد بانكا رئيس "وادا"، أعضاء المكتب التنفيذي، والدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري"، واجتماع المكتب التنفيذي واجتماع مجلس الإدارة برئاسة ويتولد بانكا، واجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة "وادا"، وحفل عشاء في قلعة صلاح الدين، حيث عراقة التاريخ المصري، وزيارة رسمية للسيد ويتولد بانكا لمجلس الوزراء المصري، واجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، المؤتمر الدولي لمكافحة المنشطات عام 2025، بعد فوزها باستضافته عقب التصويت على ذلك في الاجتماعات التي تمت في مصر.