العراق يعلن تعطيل الدوام الرسمي الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن العراق، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة يوم غد الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق، في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، يوم غد الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في العراق تعرض البلاد يوم غد لعاصفة ترابية جديدة رجحت أن تكون شديدة في أغلب المحافظات.