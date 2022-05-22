سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بالتعاون العلمي والتعليمي بين بلاده ومصر

أشاد سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي ، بالتعاون العلمي والتعليمي بين بلاده ومصر والذي يأتي انعكاسا للعلاقات المتميزة التي تجمع بينهما.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير الفرنسي في حفل التخرج السنوي لبرامج الدراسات العليا بجامعة " اسلسكا (ESLSCA) مصر" ، والذي أقيم بمسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة الليلة الماضية.

وذكرت جامعة اسلسكا مصر - في بيان صحفي - أن السفير أثنى على تجربة جامعة اسلسكا مصر في تقديم برامج إدارة الأعمال عبر 25 عاما..موجها التهنئة للخريجين.

وشارك في حفل التخرج الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا مصر، والدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والسيدة فرنسواز كروز المدير الأكاديمي لجامعة اسلسكا باريس، والدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقام الدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة "اسلسكا" ومؤسس جامعة اسلسكا مصر بتكريم السفير الفرنسي ومنحه درع الجامعة له.

ومن جهتها.. وجهت د. نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا مصر في بداية كلمتها الشكر للمؤسسين الرواد أصحاب الحلم والرؤية على الجهد الجبار الذي قاموا ببذله في سبيل تأسيس هذا الصرح المنيف "جامعة اسلسكا" كأول فرع لجامعة أوروبية داخل مصر السفير عبد الحليم بدوي، والدكتور علي المليجي.

وأكدت أن الرحلة لم تكن سهلة بل كانت شديدة الصعوبة.. ولكن ظلت الرؤية واضحة والبوصلة موجهة تجاه النجاح وتحويل الحلم إلي حقيقة واليوم بعد مرور ما يزيد عن 30 عاماً قد تخرج ما يزيد عن 7000 خريج من برنامج ماجستير إدارة الأعمال وما يزيد عن 28 من حملة دكتوراه إدارة الأعمال، ونحن علي مشارف تخرج الدفعة الأولي من بكالوريوس كلية إدارة الأعمال وإطلاق كليات جديدة ، وأضافت أن جامعات الجيل الخامس تعد جزءا لا يتجزأ من اقتصاد المعرفة العالمي.

وأوضحت أن دور الجامعات من خلال كافة منسوبيها، أساتذة وطلاب وإداريين، هو المساهمة في حل مشاكل المجتمع وتحسين حالة الأوطان تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أن الجامعات مسئولة عن تحديث البنية البشرية والاستثمار في العقول وخلق رأس مال بشري مبدع من خلال الالتزام بالتعليم الإداري المسئول والتركيز علي الجودة التعليمية والابتعاد عن التعليم الذي يقوم علي الحفظ والتلقين .. والاعتماد علي التكنولوجيا التي تمنح البشر فرصاً جديدة ليصبحوا رواد أعمال في هذا العالم الدينمكي الرقمي.

وتم خلال الاحتفال الاعلان عن تخريج دفعة جديدة من طلبة الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال بالجامعة والذين يبلغ عددهم 452.

وتأسست جامعة "اسلسكا" في عام 1949 في باريس- فرنسا، ولديها 5 فروع رئيسية في المواقع الأكثر تأثيرا في العالم، وتم تخريج أكثر من 18,000 طالب حتى اليوم من جميع أنحاء العالم، كما أسست "إسلسكا" أول مكتب تمثيل لها في أفريقيا والشرق الأوسط عام 1997 بمصر.

وبدأت مجهودات جامعة اسلسكا في تدريب موظفي الجهاز الإدارى للدولة منذ عام 2015، وتم تتويج هذه المجهودات بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية في 2018 بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة «اسلسكا مصر» الموقع بين وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية (اسلسكا ــ فرنسا).