إنبي يلوم التحكيم على الخسارة المحبطة أمام الأهلي

فتح شريف أبوالغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي، النار على الأداء التحكيمي خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالترولي أمام الأهلي، في بطولة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على انبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال شريف أبوالغيط في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: «نسير على خُطى ثابتة مع حلمي طولان».

وأضاف: «لا أحب التعليق على الأداء التحكيمي، ولكن ما حدث اليوم ضد الأهلي كان متوقعا، بناء على الأحداث التي شهدتها مواجهة الأهلي ضد البنك الأهلي، نحن دفعنا ثمن ما حدث خلال مواجهة البنك الأهلي»

وواصل: «كان هناك إرهاب تحكيمي ضدنا، الحكم كان يعود لتقنية الفيديو في حالات غريبة، جميع لاعبي إنبي كانوا مرعوبين من احتساب ركلة جزاء ضدهم»

وختم حديثه قائلا: «الـ22 لاعبا كانوا في دهشة بسبب عودة الصباحي لتقنية الفيديو في حالات لا تستدعي تدخل تقنية الفيديو من الأساس».