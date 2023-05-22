السجن من سنتين إلى 15 عاما لـ7 متهمين بالتشاجر وقتل وإصابة شخصين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، اليوم الاثنين، 7 أشخاص بالسجن المشدد مُدد تتراوح ما بين سنتين إلى 15 عامًا؛ لاتهامهم بالتشاجر، واستعراض القوة بالأسلحة النارية والبيضاء، وقتل "ع.م.ش"، والشروع في قتل "ع.ع.ش"، وذلك في القضية المقيدة برقم 28934 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.

والمقضي بحقهم هم كلٍ من: "ت.ع.ع"، صاحب جراج، و"ص.ع.ع"، صاحب فرش خضار، بالسجن المشدد 15 عامًا، و"أ.م.ح"، نجار مسلح، بالسجن المشدد 3 أعوام، و"ع.م.أ"، سائق، بالسجن 3 أعوام، و"ع.ن.س"، سائق معدات، و"ح.ن.س"، ميكانيكي، و"ن.م.ن"، عاطل، بالسجن سنتين، ووضعهم جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الناري والزخيرة، والأسلحة البيضاء المضبوطة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عدة أشخاص، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، وذلك في منطقة مساكن مبارك.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وأقوال شهود العيان، قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف، محرزين سلاح ناري "بندقية خرطوش" وأسلحة بيضاء "سكاكين، ومطواة، وشوم"، وذلك على أثر نشوب خلافات فيما بينهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تعدوا بالضرب على المجني عليه، فأحدثوا به إصابات، جراء رشقه بالحجارة، فما كان منه إلا أن قفز في الترعة؛ هربًا من تعديهم عليه، لكنهم استمروا في ملاحقته رشقًا بالحجارة، إلى أن جرفة التيار، وفارق الحياة.

وأوضحت التحقيقات أنه وعقب ذلك شرع المتهمون في محاولة قتل المجني عليه الثاني، بأن تعدوا عليه بالضرب، مستخدمين السلاح الناري، إلا أن المجني عليه تمكن من الاختباء وتفادى إصابته بالرصاص.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، وجلال فتحي عمار، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم.