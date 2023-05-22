حريق ضحم يلتهم مبنى أثريا في العاصمة الفلبينية

أكد مسئولون، اليوم الاثنين، أن حريقا ضخما التهم مبنى أثريا للبريد في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث آتي على جميع الخطابات والطرود والسجلات المحفوظة في المبنى الأثري.

وقال مكتب الحماية من الحرائق، إن رجل إطفاء أصيب في الحريق الذي اندلع الساعة الـ11 مساء بالتوقيت المحلي "15:00 بتوقيت جرينتش" أمس الأحد في قبو مبنى بريد مانيلا المركزي.

وأضاف المكتب أنه تم إخماد الحريق بعد 8 ساعات نحو الساعة 7:22 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق، ولكن المسئولين قالوا إن موادا ورقية كانت محفوظة في القبو، كما أن بعض الهياكل كانت مصنوعة من الخشب.

وأضاف لويس كارلوس المدير التنفيذي لشركة الخدمات البريدية الفلبينية، أن الحريق انتشر سريعا، حيث إن المبنى الأثري غير مزود برشاشات لاطفاء الحريق.

وأوضح أن مكتبة الطوابع بأكملها احترقت، بما في ذلك مجموعة من الطوابع القديمة والتذكارية، مؤكدا أن المبنى نفسه ذو أهمية لأنه موقع أثري، و"علينا أن نبحث عن مهندس إنشائي للتأكد من سلامة المبنى".

يذكر أن مكتب بريد مانيلا المركزي تم إنشاؤه عام 1926، ولكن تضرر بصورة كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية، وتم إعادة بنائه عام 1946.