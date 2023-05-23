الجيش السوداني: البلاد تشهد استقرارا في الموقف العملياتي عدا اشتباكات متفرقة

أكد الجيش السوداني، مساء الإثنين، على أن البلاد تشهد استقرارا في الموقف العملياتي، عدا اشتباكات متفرقة في أجزاء من العاصمة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان على حسابه على موقع فيسبوك للتواصل: "اشتبكت قواتنا مع مجموعة من المليشيا المتمردة في شارع الغابة وكبدته خسائر كبيرة ودمرت واستولت على عدد من العربات المسلحة".

وتابع البيان: "وجهت قواتنا ضربات للمتمردين بعدة مواقع بالخرطوم وبحري وأم درمان، نتج عنها تدمير العديد من العربات المسلحة والأسلحة والمعدات وعشرات القتلى والجرحى".

وأضاف: "تعبر القوات المسلحة عن بالغ شكرها وتقديرها لشعبنا الوفي الذي لم تنقطع مظاهر التفافه وتأييده لقواته المسلحة، وذلك من خلال مسيرات التأييد وقوافل الدعم التي انتظمت معظم أنحاء البلاد تعبيراً عن تضامنهم مع قواتهم المسلحة".

جدير بالذكر أن القتال العنيف استمر في العاصمة السودانية الخرطوم، قبل ساعات من بدء سريان وقف إطلاق للنار مساء اليوم الاثنين.

وسمع دوي نيران المدفعية صباح اليوم الاثنين، بحسب ما قاله مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الخرطوم.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بشن ضربات جوية مساء أمس الأحد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال أمس الأول السبت، إن ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام.

من ناحية أخرى، أعلنت نقابة أطباء السـودان، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 863 حالة وفاة بين المدنيين و3531 حالة إصابة.

وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاشتباكات لا تزال جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الـ 34 على التوالي، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.