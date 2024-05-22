وصف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، نتائج اجتماع، الثلاثاء، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة قرار منع تصوير الجنازات، بـ الإيجابية للغاية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎ مساء ‏الثلاثاء، أن الاجتماع تناول شرح ملابسات صدور القرار، وموقف النقابة الرافض له، لا سيما وأنها سبق وبادرت بوضع ضوابط وقواعد للتغطية الإعلامية تراعي حرمة الحياة الخاصة، وعدم انتهاك مشاعر الناس.

وأكد أن جميع المواثيق الإعلامية وشرف المهنة تضمن ذلك، مشيرًا إلى استجابة وزير الأوقاف لمقترحات النقابة، وتم التوافق على أن تتولى نقابة الصحفيين والإعلاميين مهمة وضع آليات تضمن تنفيذ هذه القواعد .

ورحب باقتراح تحديد أماكن مخصصة للتغطية داخل المساجد حال قررت الوزارة ذلك، مشيرًا إلى وضع النقابة قواعد للتصوير داخل المساجد، مع مراعا خصوصية أماكن العزاء باعتبارها أماكن خاصة.

ولفت إلى تحديد النقابة قواعد للتصوير داخل العزاء وأثناء الجنازات، مراعية حرمة الموتى ومشاعر أهل المتوفي، بما في ذلك اعتماد اللقطات الطويلة بدلاً من اللقطات القريبة، مع التأكيد على ارتداء ملابس تليق بحرمة الجنازات.

واختتم «البلشي» تصريحاته بالإشارة إلى ترحيب وزارة الأوقاف بقرارات النقابة، مؤكدا حل الأزمة في إطار المصلحة العامة بما يضمن عدم المساس بحرية الصحافة أو الاعتداء على القانون.