الدبيبة يؤكد دعم الجهود الأممية لاستقرار ليبيا عبر انتخابات عادلة وتوافقية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة دعم الحكومة لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار البلاد من خلال إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية قابلة للتنفيذ.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن ذلك جاء خلال استقبال الدبيبة اليوم الاربعاء بطرابلس لنائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفان خوري والوفد المرافق لها،حيث ناقشا عددا من الملفات السياسية وذلك في مستهل مباشرة أعمالها.

وأشار الدبيبة، حسب مكتبه الاعلامي، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة بملف الانتخابات والأعمال المنجزة في هذا الشأن.

ومن جانبها، أكدت خوري على استمرار البعثة في عقد لقاءات مع كافة الأطراف الليبية بهدف الاستمرار في خطة الأمم المتحدة للوصول بالبلاد إلى انتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية.