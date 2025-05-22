أردوغان: رفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار

• الرئيس التركي قال إن بلاده تتابع عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رفع العقوبات عن سوريا تعتبر "خطوة بالغة الأهمية" لتحقيق الاستقرار.

وأوضح أردوغان في تصريحات بالطائرة خلال عودته من زيارة المجر أن رفع العقوبات عن سوريا "يظهر كيف تتمخض الدبلوماسية التركية البناءة عن نتائج".

وشدد أردوغان على أن تركيا تتابع مسألة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في شمال سوريا عن كثب، مؤكدًا أهمية ألا تصرف إدارة دمشق تركيزها عن هذه القضية.

وأشار إلى أن المؤسسات التركية تراقب عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش في سوريا، معتبرًا أن الأيام المقبلة "حاسمة للغاية" بهذا الصدد.

كما لفت إلى أن نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا إيجابية للغاية، وبالمقابل تنظر تركيا تجاه الولايات المتحدة بنفس الشكل، مبينًا أن هناك "علاقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل والصدق" بين الجانبين.