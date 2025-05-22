حزب الله اللبناني يدعو أهل الجنوب لتكثيف مشاركتهم في الانتخابات البلدية

دعا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني ، الشيخ نعيم قاسم اليوم الخميس، أهل الجنوب لتكثيف مشاركتهم في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية المقرّرة يوم السبت المقبل.

وقال الشيخ قاسم في رسالته " يأتي استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام كتَحدٍّ من تحديات ‏الصمود وقوة الموقف والتمسُّك بالأرض وإعمارها بأهلها وبساتينها ‏وبيوتها وكلِّ أسباب الحياة فيها. كلُّ المراهنين مع العدوان الإسرائيلي ‏ينتظرون النتائج".‏

وتابع قاسم " لن نفرِّط بحبَّة تراب واحدة من جنوبنا المعطاء، ولن نقبلَ ببقاء الاحتلال ‏الاسرائيلي على أي شبرٍ من أرضنا ووطننا. إن مشاركتكم الكثيفة في ‏الانتخابات البلدية والاختيارية جزءٌ من إعادة الإعمار التي سنواكبها مع ‏البلديات المنتخبة، ومع الدولة اللبنانية التي يجب أن تتحمَّل مسؤوليتها".

يذكر أن الانتخابات البلدية الاختيارية كانت قد انطلقت في الرابع من مايو الحالي في محافظة جبل لبنان، واستكملت في الحادي عشر منه في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار، وفي الثامن عشر منه أنجزت في محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك – الهرمل، على أن تجري في الرابع والعشرين من مايو الحالي في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وسط تحديات أمنية في ظلّ استمرار إسرائيل بتنفيذ غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان.