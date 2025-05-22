وزير الإنتاج الحربي: ضرورة تحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة والحفاظ على الموارد

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ضرورة تحسين الأداء، وتطبيق معايير الجودة والحفاظ على الموارد والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات القائمة.

جاء ذلك خلال زيارة إلى شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، إحدى الشركات التابعة للوزارة، ضمن حرصه على المتابعة الميدانية الدورية لمعدلات الإنتاج والالتزام بالخطط الموضوعة.

وتفقد الوزير، عددًا من خطوط الإنتاج والورش، من بينها خط إنتاج وحدات توليد الكهرباء، وورشة تطوير المزلقانات، وورشة خدمة ما بعد البيع، إلى جانب متابعة الإجراءات المخزنية والتأكد من تنفيذ الجرد الدوري بالشكل المطلوب، مشددًا على أهمية الحفاظ على النظافة والترتيب داخل المخازن.

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال جولته، إلى آراء وملاحظات عدد من العاملين، مؤكدًا دعمه الكامل لهم، موجهًا بضرورة تذليل العقبات التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج، خصوصًا مع قرب نهاية العام المالي.

وكلف الوزير، بالالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية، وتكثيف جهود تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مع ضرورة الاستفادة من الكفاءات والمبدعين داخل الشركة، باعتبارهم رأس المال الحقيقي لها.

وشدد على أهمية السعي نحو جذب الاستثمارات وعقد شراكات استراتيجية جديدة، بما يحقق أهداف استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التحديث، وتوطين تكنولوجيات التصنيع، والتكامل مع مختلف الجهات، خاصة القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة حلوان لمحركات الديزل، تسعى باستمرار لتقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة، من خلال تصنيع محركات الديزل ووحدات توليد الكهرباء، ومختلف المكونات الصناعية، بجودة عالية وأسعار تنافسية.

كما تشارك الشركة، في عدد من المشروعات القومية الهامة، من بينها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتبطين الترع، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مشروعات تطوير قناطر إسنا، وإنشاء محطات رفع، والمسرح المتنقل، وتطوير المزلقانات ونظم إشارات السكة الحديد.