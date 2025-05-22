جيش الاحتلال: إصابة قائد دبابة بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة قائد دبابة يتبع للكتيبة 52 بجروح خطيرة خلال الاشتباكات العنيفة الدائرة في شمال قطاع غزة.

وزعم في بيان نشره عبر منصة «إكس»، قبل قليل أنه تمكن من القضاء على عشرات المسلحين الفلسطينيين وتدمير نحو 200 هدف من البنية التحتية التابعة للفصائل الفلسطينية في شمال القطاع ضمن عملية «عربات جدعون».

وأقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر «الكابينت» خطة عملية «عربات جدعون» بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة، عبر عملية منظمة من 3 مراحل، مع استخدام 5 عوامل ضغط ضد حركة المقاومة حماس في محاولة لإرغامها على القبول باتفاق لتبادل الأسرى، وتفكيك بنيتها العسكرية.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة، أن 54 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم الخميس جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي.