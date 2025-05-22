صحة القاهرة تبذل جهودا لاستيفاء اشتراطات اعتماد هيئة GAHAR لوحدات الرعاية الأساسية

أكد الدكتور حموده الجزار، مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، أن المديرية تبذل جهود مضنية لاستيفاء إشتراطات إعتماد هيئة (GAHAR) لجميع وحدات الرعاية الأساسية داخل القاهرة، موضحًا أن الإعتماد ليس شهادة موثقة فقط بل يضمن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأفضل مستوياتها، وتعريف كل فرد بالمراكز بالواجبات والحقوق مما ينعكس على رضاء المواطنين وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

جاء ذلك خلال زيارة مدير مديرية الصحة بالقاهرة، لمركز طبي زهرة العاصمة بمنطقة بدر الطبية، للوقوف على ومراجعة اللمسات الأخيرة بالمركز قبل الزيارة المرتقبة من لجنة الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

وتفقد الجزار جميع الأقسام الداخلية بالمركز واللجنة السياسات والإجراءات المتبعة بكل قسم، والتأكد من مدى تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل كل قسم، ومراجعة جميع الملفات الطبية داخل المركز، موجهًا بتقديم كافة التوصيات اللازمة لفريق العمل داخل كل قسم، وذلك لضمان الجاهزية للزيارة المرتقبة.

وأكد أنه يسعى جاهدا لاستيفاء اشتراطات اعتماد هيئة (GAHAR) لجميع وحدات الرعاية الأساسية داخل القاهرة، موضحًا أن كافة إدارات المديرية يبذلون قصارى جهدهم ليلا ونهارا للوصول إلى الهدف الأسمى على أن تكون جميع وحدات الرعاية الأساسية بالقاهرة مطابقة لمواصفات اعتماد (GAHAR).



