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• الزلزال كان بقوة 6.2 درجة، في جزيرة كريت اليونانية وشعر به سكان في مصر وليبيا ولبنان

شعر سكان بدول عربية بهزات أرضية، صباح الخميس، بعد زلزال وقع في البحر المتوسط بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.

جاء ذلك بحسب ما رصدته الأناضول لبيانات وتقارير إعلامية وما تداولته منصات تواصل اجتماعي في مصر وليبيا ولبنان.

وتعد تلك الهزات الثانية من نوعها في أسبوع، بعد هزة وقعت في 14 مايو الجاري وشعر بها السكان في مصر والأردن وفلسطين وليبيا ولبنان.وكان مصدرها زلزال أيضا في جزيرة كريت اليونانية وبقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر وقتها.

** مصر

في مصر أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (رسمي)، في بيان الخميس أن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت يوم الخميس هزة أرضية في جزيرة كريت اليونانية على بعد 499 كيلومترا شمال مرسى مطروح وبقوة 6.24 درجة على مقياس ريختر".

وأضاف أنه "ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة في مصر دون وقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات".

من جانبها أصدرت محافظة القاهرة (العاصمة) بيانا يطمئن مواطنيها من عدم وجود تداعيات.

وقالت المحافظة في البيان: "تطمئن محافظة القاهرة المواطنين بعدم وجود أي تداعيات للهزة الأرضية التي شعروا بها صباح اليوم ولم ينتج عنها أي تأثير على المنشآت ولا توجد أي خسائر".

وأكدت أن "مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قاما بالمتابعة مع مديرية أمن القاهرة، والحماية المدنية، وجميع الأحياء وتبين هدوء الحالة وجار استمرارية المتابعة".

وتحدثت منشورات بمنصات التواصل عن حدوث هزة أرضية شعر بها سكان في مصر.

** ليبيا

وفي مدينة بنغازي الليبية (شرق) تداول مواطنون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول شعورهم بهزة أرضية صباح اليوم الخميس، وفق صحيفة الوسط المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عبر موقعها الإلكتروني تأكيدا لذلك قائلة: "ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس جزيرة كريت اليونانية وشعر به السكان في مصر وليبيا".

وأفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني (GFZ) بأن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومتراً قبالة سواحل كريت، مما تسبب في شعور السكان بهزة أرضية واسعة النطاق شملت عدة دول منها ليبيا، ومصر.

ونبهت الوكالة إلى أن "سكان ليبيا، خاصة في مدن المنطقة الشرقية مثل بنغازي، ودرنة، والبيضاء، شعروا بالهزة بوضوح".

** لبنان

كما تحدثت تقارير صحفية لبنانية عن شعور سكان عدد من المناطق اللّبنانيّة، لاسيما الساحلية، بهزّة أرضيّة خفيفة نتيجة تردّدات الزلزال، فيما لم يصدر تأكيد رسمي بشأن تلك الأنباء.

وكان معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، أعلن الخميس وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 79 كيلومترا شمال شرقي الجزيرة، وعلى عمق 40 كيلومتر.