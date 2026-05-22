أربيلوا يعلن رحيله عن ريال مدريد

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، رحيله عن منصبه في النادي الملكي اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وقال أربيلوا، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أتلتيك بيلباو: «أغادر ريال مدريد وأنا أشعر بامتنان كبير، فقد جعلني اللاعبون شخصًا أفضل، وجعلوني أستمتع بكل يوم».

وأضاف: «وداعًا غدًا؟ أتمنى أن يكون مجرد لقاء قريب، وآمل أن أعود يومًا ما».

وتابع: «لقد قضيت 20 عامًا في ريال مدريد، إنه بيتي. هذه آخر مباراة لي هذا الموسم، ولا أعرف إن كانت الأخيرة لي كمدرب في ريال مدريد مدى الحياة، لا أحد يعلم ما قد يحدث».

واختتم تصريحاته مؤكدًا ارتباطه بالنادي: «ريال مدريد هو بيتي».

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة مجددًا لتدريب ريال مدريد.