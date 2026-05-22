استشهاد مسعفين في قصف إسرائيلي على دراجة نارية جنوبي لبنان

استشهد مسعفان لبنانيان، باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في قضاء صور ليرتفع عدد الشهداء في جنوبي لبنان منذ صباح الجمعة إلى 6 أشخاص.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند منطقة المثلث (برج رحال - ديرقانون النهر - العباسية ) بقضاء صور (جنوب).

وأضافت "عند محاولة طواقم الاسعاف في جمعية (الرسالة) إنقاذ سائق الدراجة، عاودت المسيرة واستهدفت الطاقم ما أدى الى استشهاد مسعف وإصابة أربعة بجروح نقلوا إلى مستشفيات صور".

وفي وقت لاحق نقلت الوكالة عن جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية " نعيها "المسعفين علي حسين غساني وأحمد علي حريري، اللذين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في بلدتهما ديرقانون النهر اليوم".

وقالت الجمعية، إن "الشهيد علي حسين غساني من مواليد بلدة ديرقانون النهر في 21 ديسمبر 1983، فيما الشهيد أحمد علي حريري من مواليد البلدة في 10 يوليو 1994".

وأشارت إلى أن" الشهيدين ارتقيا خلال أداء رسالتهما الإنسانية".

وكانت وكال الأنباء اللبنانية أفادت في وقت سابق الجمعة، باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم مسعفان، جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا جنوبي لبنان.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3 آلاف و89 شهيدا و9 آلاف و397 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الحدود الجنوبية للبنان.