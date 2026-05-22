استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

استشهد فلسطيني، اليوم الجمعة، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة عليه في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بوصول جثمان رأفت عادل بريكة (42 عاما) إثر استهداف من مسيرة إسرائيلية غربي رفح.

وقال شهود للأناضول، إنّ مسيرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت قنبلة تجاه راعي أغنام في منطقة الشاكوش غربي رفح، ما أدّى إلى استشهاده.

وبالتزامن مع ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس (جنوب)، وفق الشهود.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن خروقاته بقصف وإطلاق نار، نحو 883 فلسطينيا وأصاب 2648 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، الخميس.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية.