وزيرا التخطيط والشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدون ستاد المصري الجديد

تفقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وإبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، ستاد النادي المصري الجديد، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والوقوف على آخر مستجدات الإنشاءات والتجهيزات النهائية بالاستاد الرياضي الذي يعد أحد أبرز الصروح الرياضية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وشملت الجولة متابعة أعمال أرضية الملعب والمدرجات والمنشآت الملحقة، والاطلاع على نسب التنفيذ الحالية، في إطار الجهود المبذولة للانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد تمهيدًا لافتتاحه في أقرب وقت.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشروع ستاد المصري يمثل إضافة نوعية للمنظومة الرياضية المصرية، ويجسد اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرياضية وفق أحدث المواصفات العالمية والمواصفات الفنية والأمان والسلامة، مشيدًا بحجم الأعمال المنفذة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أية معوقات وتسريع وتيرة التنفيذ.

وأشار رستم إلى أن ما تشهده المنشآت الرياضية فى مصر من تطوير غير مسبوق يأتي بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي أسهم في تنفيذ مشروعات رياضية عملاقة أصبحت نموذجًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

واستمع وزيرا التخطيط والشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع ومراحل التنفيذ، حيث تم تصميم وتجهيز الاستاد طبقًا لأحدث اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، كما تم تنفيذ أرضية الملعب بنظام "الهايبرِد" الحديث المشابه للملاعب الأوروبية الكبرى، بما يضمن أعلى مستويات الجودة الفنية وكفاءة التشغيل واستمرارية الاستخدام في مختلف الظروف الجوية.

وتأتي الجولة استكمالاً للمتابعة المستمرة التي توليها الدولة للمشروع، بما يحقق تطلعات جماهير بورسعيد ويعزز من مكانة بورسعيد كواحدة من أهم المدن الرياضية في مصر.

ومن جانبه، أكد إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ بورسعيد أن مشروع استاد النادي المصري الجديد يعد أحد المشروعات الرياضية القومية التي تمثل نقلة حضارية ورياضية كبيرة لأبناء المحافظة، مشيرا أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة مراحل تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لضمان الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.