شرق الدلتا تواصل تشغيل رحلاتها إلى سيناء ومدن القناة بأسطول حديث

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة استمرار تشغيل رحلاتها إلى مدن القناة والدلتا ومحافظات سيناء، بما يشمل شرم الشيخ ودهب والطور، من خلال شبكة خطوط واسعة تهدف إلى توفير وسائل سفر مريحة وآمنة للمواطنين على مختلف الاتجاهات.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن خدماتها تعتمد على أسطول حديث من الأتوبيسات المكيفة بالكامل، والمجهزة بأعلى معايير الراحة والسلامة، بما يضمن تجربة سفر مميزة سواء للمسافرين بغرض العمل أو الزيارات العائلية أو الرحلات السياحية والمصايف.

وأشارت إلى التزامها الكامل بمواعيد التشغيل والانطلاق، إلى جانب الاعتماد على سائقين محترفين ومدربين على أعلى مستويات الكفاءة والأمان، لضمان سلامة الركاب طوال الرحلة.

وأوضحت الوزارة أن شبكة خطوطها تغطي عددا كبيرا من المحافظات والمدن الساحلية والسياحية، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل بين مختلف أنحاء الجمهورية، داعية المواطنين إلى متابعة مواعيد الرحلات والحجز إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي شرق الدلتا للنقل والسياحة، أو عبر الخط الساخن 0222633254 للاستفسارات وخدمات الحجز والدعم.