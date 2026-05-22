وزير التخطيط يبدأ جولة ميدانية ببورسعيد لتفقد الاستاد الجديد والمشروعات الجامعية

بدأ أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولة تفقدية موسعة بمحافظة بورسعيد لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الاستثمارات العامة لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري.

يشارك في الجولة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين.

واستهل رستم جولته بلقاء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمقر ديوان عام المحافظة، تلاه اجتماع موسع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة لاستعراض ومناقشة الرؤى التنموية الخاصة بالإقليم.

وأكد رستم، أن هذه الجولة الميدانية تأتي متسقة تماما مع توجهات الحكومة للمتابعة اللصيقة على أرض الواقع، وضمان توجيه الموارد المالية للمشروعات التي تسهم مباشرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية والتنموية الكبيرة التي تحظى بها محافظة بورسعيد في خطط الدولة.

وأوضح رستم أن وزارة التخطيط تعكف حاليا على الارتقاء بآليات التخطيط التنموي التشاركي، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بهدف تعظيم العائد من المبادرات والبرامج القومية، وبما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتطوير مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تشمل الجولة الميدانية لوزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد تفقد عدد من المشروعات الحيوية ذات الأولوية بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد، إلى جانب زيارة منشآت جامعة بورسعيد، ومستشفى جامعة بورسعيد الوقوف على معدلات التنفيذ وضمان سير العمل وفقاً للجداول الزمنية المقررة.