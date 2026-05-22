استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 مايو 2026.
وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:
استقرت أسعار السمك البلطي لتتراوح بين 73 إلى 77 جنيهًا.
واستقر سعر السمك البياض الأملس ليترواح بين 150 و250 جنيهًا.
واستقرت أسعار الثعابين لتتراوح بين 100 و600 جنيه.
اما أسعار المكرونة السويسى فتراوحت بين 80 إلى 140 جنيهًا.
واستقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيهًا.
وسجلت الكابوريا أسعارا تتراوح بين 50 و 220 جنيهًا.
واستقر سعر الجمبري الصغير ليترواح بين 200 و400 جنيه.
و استقر سعر البوري ليتراوح بين 140 إلى 200 جنيه.
وثبتت أسعار الماكريل ليتراوح بين 150 و250 جنيهًا.