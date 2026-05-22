حبس المتهم بابتزاز وتهديد فتيات في الوادي الجديد

- المتهم ضبط بحوزته مواد مخدرة

أمرت النيابة العامة بالوادي الجديد بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بابتزاز عدد من الفتيات إلكترونيا، وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، عقب ضبطه داخل مزرعة نائية بمدينة الخارجة.

كان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط متهم داخل مزرعة في مدينة الخارجة؛ بعد ورود بلاغات ومعلومات إلى وحدة مباحث قسم الخارجة حول قيامه بابتزاز فتيات للحصول على مبالغ مالية، أو شحن رصيد محمول، أو هواتف، مقابل عدم نشر صور خاصة بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات، التي جرت بقيادة النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم الخارجة، أن المتهم كان يستدرج بعض الفتيات للحصول على صور خاصة، أو يحصل عليها عن طريق أحد معارفه، ثم يستخدمها في الابتزاز الإلكتروني والتهديد بالنشر.

ورصدت وحدة مباحث قسم الخارجة عدة وقائع ابتزاز إلكتروني لفتيات من مدينة الخارجة، قبل أن يهرب المتهم من المدينة بعد علمه بتتبع الأجهزة الأمنية له، ويختبئ داخل مزرعة بمنطقة زرزارة في الخارجة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية من مباحث الخارجة موقع اختباء المتهم، ونجحت في ضبطه، وتبين أنه يدعى "م ع"، 29 عاما، عاطل، وله معلومات جنائية، وضُبط بحوزته 46 تذكرة من مخدر الآيس، وقطع حشيش مُعدة للبيع، وهاتف محمول يحوي صورا خاصة بعدد من الفتيات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في اتهامات الابتزاز الإلكتروني وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.