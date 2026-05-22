رئيس كينيا يستبعد خفض ضرائب الوقود بشكل أكبر رغم المظاهرات

استبعد الرئيس الكيني ويليام روتو، اليوم الجمعة، خفض ضرائب الوقود بشكل أكبر حتى بالرغم من مظاهرات الاحتجاج على ارتفاع أسعار الديزل، والتي أصابت العاصمة نيروبي بحالة من الشلل هذا الأسبوع.

وقال روتو للصحفيين في مدينة مومباسا الساحلية، اليوم الجمعة، إن كينيا أنفقت 228 مليار شلن (217 مليون دولار) منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لخفض أسعار الوقود بشكل اصطناعي من خلال الدعم والتخفيضات الضريبية"، مضيفا أن السلطات سوف تخفض سعر الديزل بواقع 10 شلن لكل لتر اعتبارا من الشهر المقبل، ولن يكون هناك المزيد من خفض الضرائب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روتو قوله: "هناك من يطلبون من الحكومة رفع جميع الضرائب والرسوم عن الوقود بشكل فوري، ولكن لابد أن نسأل أنفسنا بصدق، إذا ما توقفنا عن جمع هذه العائدات بشكل كامل، فما هي الخدمات العامة التي سوف نتوقف عن تمويلها"، مضيفا: "في الحقيقة لا توجد دولة في العالم يمكنها أن تنجو بشكل كامل من صدمة وقود عالمية بهذا الحجم".

ورغم تدخلات الحكومة الكينية، ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 40% وأسعار البنزين بنسبة 20% منذ نشوب الحرب في 28 فبراير الماضي. وأدى الصراع إلى تعثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز الذي تمر خلاله قرابة خمس إمدادات العالم من النفط.

واندلعت احتجاجات في العاصمة الكينية يوم الاثنين الماضي، مع بدء إضراب في قطاع النقل العام في أنحاء البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتقطعت السبل بالركاب في عدة ضواحي ووسط المدينة، حيث اختار السائقون الذين لديهم مركبات خاصة البقاء في المنزل، أثناء قيام المتظاهرين بحرق الإطارات على الطرق الرئيسية.