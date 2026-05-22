كوريا الجنوبية تعتزم الحصول على الصواريخ الاعتراضية الأمريكية إس إم 6

أعلنت الوكالة الحكومية لمشتريات الأسلحة في كوريا الجنوبية أن سول وضعت اللمسات الأخيرة لخطة تهدف إلى الحصول على صواريخ اعتراضية أمريكية طراز "إس إم-6" التي تُحمل على السفن، بحلول عام 2034، وذلك في مسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية الصاروخية.

وقالت الوكالة إن لجنة تعزيز مشروع الدفاع، وهي هيئة صنع القرار فيما يتعلق بمشتريات الأسلحة وتتبع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي، وافقت على مشروع بقيمة 530 مليار وون (351.5 مليون دولار أمريكي) للحصول على صواريخ اعتراضية بعيدة المدى تُطلق من فوق ظهر السفن إلى الجو، طراز "إس إم-6" والمعدات ذات الصلة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الجمعة.

وهذا الطراز هو صاروخ دفاعي متطور مصمم للسفن الحربية، يمكنه رصد وتدمير عدد كبير من الأهداف التي تشكل تهديدات.

ويبلغ أقصى مدى للصاروخ 460 كيلو مترا، ويصل إلى 36 كيلو مترا، وهو مصمم لتتبع الأهداف مباشرة براداره الخاص، مما يسمح للسفن بالتعامل مع تهديدات متعددة في نفس الوقت.

وتعتزم القوات المسلحة الكورية الجنوبية تجهيز المدمرة "داسان جيونج ياكيون" من طراز "إيجيس"، التي تزن 8200 طن والمقرر دخولها الخدمة في وقت لاحق هذا العام، بالإضافة إلى المدمرة "دايهو كيم جونج سيو"، وهي سفينة أخرى من الفئة نفسها، بصواريخ "إس إم-6" الاعتراضية.

وفي نوفمبر 2023، وافقت الولايات المتحدة على صفقة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي لبيع 38 صاروخا من طراز "إس إم-6" ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، وذلك من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية بين الحكومتين.

كما وافقت اللجنة أيضا على خطة البحث والتطوير لنظام جديد للاتصالات العسكرية عبر الأقمار الاصطناعية ليحل محل المعدات الأرضية والأقمار الاصطناعية القديمة.

ويتواصل المشروع حتى عام 2032، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 1.27 تريليون وون.