الزمالك ينتظر قرار لجنة شؤون اللاعبين بشأن شكوى زيزو

يترقب مسئولو نادي الزمالك قرار لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن الشكاوى المتبادلة بين النادي وأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين قد استقرت على إصدار قرارها النهائي في الأزمة عقب نهاية منافسات الدوري المصري الممتاز، أي بعد يوم 20 مايو الجاري، على أن يتم الإعلان عن القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتسلمت اللجنة خلال الفترة الماضية ملف الشكاوى بالكامل، واطلعت على المستندات والدفوع المقدمة من الطرفين، قبل أن تقرر عقد جلسات استماع جديدة لضمان دراسة الملف بشكل كامل قبل إصدار الحكم النهائي.

وطالب الزمالك رسميًا بتوقيع غرامة مالية على زيزو تُقدر بـ25 مليون جنيه، مستندًا إلى ما وصفه بدفوع قانونية ومستندات تثبت أحقية النادي في مطالبه.

في المقابل، طالب زيزو بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك، والتي تُقدر بنحو 80 مليون جنيه، وفقًا لما تقدم به اللاعب في شكواه الرسمية ضد النادي.