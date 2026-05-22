الأهلي يواجه فيلا دي داكار السنغالي في بطولة إفريقيا «BAL»

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مع نظيره فريق فيلا دي داكار السنغالي، في الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، في المباراة الأولى من منافسات الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للأندية «BAL»، المقامة برواندا.

تستضيف رواندا نهائيات بطولة إفريقيا لكرة السلة «‏BAL‏»، خلال الفترة من 22 حتى 30 مايو.

وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على صالة بي كي أرينا، على أن يلتقي الفريقان في المباراة الثانية بنفس الدوري يوم الأحد المقبل.

وتضم قائمة الأهلي كلا من: إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، أحمد أبو العلا «بيبو»، زاك لوفتون، جوناثان جوردن، كيفن مورفي، أوسايي أوسيفو، نوني أوموت، يوسف الغايش، عمرو زهران، بيبو زهران.

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائيات البطولة بعدما حسم المركز الثاني في مجموعة الصحراء، ليضمن أفضلية في الأدوار النهائية.

واستهل الفريق مشواره في التصفيات بالخسارة أمام الإفريقي التونسي بنتيجة 69-68، وعقب ذلك، نجح الأهلي في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، حيث تغلب على فيلا دي داكار السنغالي بنتيجة 76-72، ثم فاز على ماكتاون فلايرز النيجيري بنتيجة 89-80، وفاز على جي سي كينجز الإيفواري بنتيجة 85-65، ثم اختتم التصفيات بانتصار مثير على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 77-71، في مباراة مثيرة امتدت لفترتين إضافيتين.