مصرع عامل حفر إثر اصطدامه بآلة حادة داخل مزرعة بالوادي الجديد

لقي عامل حفر مصرعه، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث داخل مزرعة بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، بعد اصطدامه بآلة حادة خاصة بمعدات الحفر، أثناء وجوده بموقع العمل في المزرعة.

كان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شاب إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، عقب حادث داخل إحدى المزارع بمنطقة شرق العوينات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة لمتابعة ملابسات الواقعة، والوقوف على ظروف الحادث، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، إلى جانب فحص إجراءات السلامة المهنية داخل موقع العمل.

وتبين من الفحص أن المتوفى يدعى "إسلام ع م م"، 27 سنة، يعمل بشركة حفر آبار داخل مزرعة في منطقة شرق العوينات، وأنه قد تعرض للاصطدام بآلة حادة مرتبطة بمعدات الحفر، ما أسفر عن وفاته قبل نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، عقب تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لاستكمال التحقيقات، وسماع أقوال شهود الواقعة، وفحص ملابسات الحادث.