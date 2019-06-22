الرئيس الموريتاني يحذر من اتباع الأجندات الخارجية

حذر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ، اليوم السبت ، من اتباع الأجندات الخارجية التي لا تخدم الأمن والاستقرار في البلاد.

ودعا ولد عبدالعزيز - في تصريح له بعد إدلائه بصوته في نواكشوط بالانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم السبت ويتنافس فيها 6 مرشحين - الشعب الموريتاني إلى ضرورة الإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس المناسب الذي سيحكم البلد بطريقة صحيحة ويوفر الأمن والاستقرار ويحافظ على الوحدة الوطنية.

وأكد ضرورة إدراك الموريتانيين لأهمية استتباب الأمن بعيدا عن خطابات التفرقة والعنف والعنصرية ؛ لأنه بدون الأمن والاستقرار لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق التنمية والازدهار.

وقال ولد عبدالعزيز: "إن بلدنا فوق كل شيء"، مطالبا الشعب الموريتاني بالحفاظ على المكتسبات التي تحققت في العشرية الماضية..مؤكدا أن القوات المسلحة الموريتانية وأجهزة الأمن ستحافظ على أمن واستقرار البلاد واستمرارها، وفي تحصين وترسيخ الديمقراطية في البلاد.