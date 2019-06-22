رئيس حكومة بافاريا يرحب بعدم إشراك حزب البديل في مؤتمر الكنيسة الإنجيلية

رحب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، بقرار مؤتمر الكنيسة الإنجيلية بعدم إشراك حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المؤتمر المنعقد حاليا في مدينة دورتموند.

وأشار زودر في دورتموند اليوم السبت إلى نقاشات طويلة تمت داخل حزبه حول التعامل الصائب مع الحزب اليميني الشعبوي.

وخلال نقاش مع فينفريد كريتشمان، رئيس حكومة ولاية بادن فورتمبرج، في مؤتمر الكنيسة الإنجيلية، طالب زودر المحافظين بأن يضعوا " حدا فاصلا واضحا" مع مثل هذه المجموعات التي تعمل في النطاق " اليميني الشعبوي والنطاق المحيط به".

وركزت جولة النقاش على معنى السياسة المحافظة ومن أين تبدأ الشعبوية اليمينية.

يذكر أنه لم يتم السماح لساسة من حزب البديل بالمشاركة في حلقات النقاش.

وأوضح زودر أن الوطنية تعني أن يحب المرء ما ينتمي إليه لكنها لا تعني رفض الآخرين أو التقليل من شأنهم، كما يفعل القوميون، لافتا إلى أن هدفهم ليس خدمة الدولة " بل هدفهم أن تخدمهم الدولة ولذلك يجب مواجهة مثل هذه المجموعات ومكافحتها سياسيا أيضا".

وطالب زودر بمواجهة المزاج السيء لساسة حزب البديل بموقف متفائل.

ورأى كريتشمان أن الاكتفاء بالإعراب عن الغضب من حزب البديل، ليس كافيا مشيرا إلى وجود نقص في الحجج لمواجهة المحظورات في الفكر الشعبوي " وعلينا أن نتعلم مرة أخرى إقناع هؤلاء المهددين بمثل هذه الأفكار".