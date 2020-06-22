المفوضية الأوروبية تبدأ مراجعة دقيقة لصفقة استحواذ بورصة لندن على شركة ريفنيتيف

بدأت المفوضية الأوروبية، مراجعة دقيقة وعميقة لصفقة الاستحواذ المقررة لبورصة لندن للأوراق المالية على شركة البيانات المالية ريفنيتيف بسبب المخاوف من تأثير الصفقة المحتمل على مستوى المنافسة في السوق.

يذكر أن شركة ريفنيتيف الموجود مقرها في بريطانيا تقوم بتجميع البيانات المالية وبيعها في حزم مثل خدمة البيانات المالية عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي أو بث البيانات المالية. في المقابل تدير شركة بورصة لندن للأوراق المالية مجموعة من شركات التداول والمقاصة والتسوية المالية.

وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار ونائب رئيس المفوضية الأوروبية إن "مفتاح الأداء الصحيح لسوق المال هو ضمان وصول كافة المشاركين فيه إلى البنية التحتية لسوق المال ولمنتجات البيانات المالية بطريقة تنافسية".

بحسب المراجعة الأولية للصفقة، ترى المفوضية أن اندماج الشركتين يمكن أن يؤدي إلى الاستحواذ على حصة كبيرة للغاية من سوق التداول الإلكتروني للسندات الحكومية الأوروبية.

كما تخشى المفوضية من أن يؤدي الاندماج إلى تقليص فرص المنافسين في الحصول على البيانات في الوقت المناسب من المصادر المرتبطة بمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية.

كانت بورصة لندن للأوراق المالية، أعلنت في أغسطس الماضي اعتزامها شراء شركة ريفينتيف مقابل نحو 27 مليار دولار.

وتم إبلاغ المفوضية الأوروبية رسميا بالصفقة يوم 13 مايو الماضي.