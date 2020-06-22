الدفاع يستنكر التحقيق في حادث تحطم الطائرة الماليزية ويعتبره متحيزا

استنكر فريق الدفاع في التحقيق الذي تقوده هولندا ضد العديد من المشتبه بهم في إسقاط الطائرة الماليزية "ام اتش 17" فوق منطقة شرق أوكرانيا التي تعصف بها الحرب، ووصف التحقيق اليوم الاثنين بأنه متحيز.

وطالب فريق الدفاع بتحقيقات إضافية يمكن أن تدعم النظرية التي تعلنها روسيا بأن الطائرة (ام اتش 17) اسقطت من جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

وكان 298 شخصا هم كل من كان على متن رحلة الخطوط الجوية الماليزية (ام اتش 17" في رحلتها من أمستردام إلى كوالالمبور قد لقوا حتفهم عندما سقطت الطائرة إثر إصابتها بصاروخ حدد فريق التحقيق الذي تقوده هولندا أنه جاء من روسيا. وكان معظم الضحايا هولنديين.

ويحاكم 4 من المشتبه بهم غيابيا وهم 3 روس إيجور جيركين وسيرجي دوبنسكي وأوليج بولاتوف ومواطن أوكراني ليونيد خارتشينكو. وبولاتوف هو المتهم الوحيد الذي لديه محامون يمثلونه .

وقال فريق الدفاع أمام المحكمة التي أقيمت بشكل خاص في مطار شيفول في أمستردام إن ممثلي الادعاء اعتمدوا بدرجة أكثر مما ينبغي على وجهة نظر أوكرانيا.

ويرى فريق الدفاع أن لائحة الاتهام لا تأخذ في الاعتبار أي سيناريو آخر لإطلاق الصاروخ وهو قائم في الأساس على معلومات وشهود من أوكرانيا.