 الصحة الفلسطينية: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات اليوم 142 - بوابة الشروق
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الصحة الفلسطينية: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات اليوم 142

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 2:57 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 2:57 م

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، اليوم الاثنين ،لترتفع بذلك حصيلة الأصابات منذ صباح اليوم 142 إصابة.

وذكرت في بيان لها،أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية،أن من بين الإصابات 21 إصابة في حلحول، و29 في يطا، و3 إصابات في مدينة الخليل، و3 إصابات في نوبا، وإصابة في السموع، وإصابة في تفوح، وإصابة في سعير، وإصابة في بيت أولا.

و أضافت الكيلة أن بذلك يرتفع مجمل الإصابات في فلسطين إلى 1170 حالة ،فيما سجلت 3 حالات تعافٍ جديدة في محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة حالات التعافي إلى 597 حالة.

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