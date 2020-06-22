الولايات المتحدة وروسيا تجريان في فيينا محادثات بشأن الحد من التسلح النووي

بدأ دبلوماسيون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة وروسيا، مناقشة مسألة الحد من التسلح النووي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، في اجتماع في فيينا، يُعقد قبل ثمانية أشهر من انتهاء اتفاقية رئيسية للأسلحة النووية .

ويشار إلى أن اتفاقية ستارت الجديدة، السارية لمدة عقد ولكن من المقرر أن تنتهي في فبراير، هي آخر اتفاقية متبقية حاليا للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتضع الاتفاقية حدا لعدد قاذفات الصواريخ النووية عند 800 والرؤوس الحربية النووية العاملة إلى 1550.

وتمتلك القوتان النوويتان معا نحو 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم.

ومن المقرر أن تختتم جولة المناقشات التي تجرى فى وسط العاصمة النمساوية، صباح غد الثلاثاء.

وقالت الولايات المتحدة إن اتفاقياتها الثنائية للحد من التسلح مع روسيا عفا عليها الزمن وتريد إدراج الصين في أي اتفاقيات مستقبلية بشأن الأسلحة النووية، حتى مع قول بكين مرارًا إنها غير مهتمة بالانضمام.

ومن ناحية أخرى، قال الخبير الأمني الروسي، ديمتري سوسلوف، لوسائل الإعلام الحكومية قبل اجتماع اليوم الاثنين إنه من غير المحتمل أن تطيل الولايات المتحدة أمد اتفاقية ستارت الجديدة دون دفع الصين للمشاركة في المفاوضات.