وزير المالية الألماني: حزمة إنقاذ لوفتهانزا مدروسة جيدا

دافع وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن حزمة الإنقاذ الحكومية لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران في وجه الانتقادات.

وقال شولتس اليوم الاثنين خلال مؤتمر في فرانكفورت، والذي شارك فيه الوزير عبر الفيديو من برلين: "لقد أجرينا نقاشا جيدا للغاية مع إدارة لوفتهانزا، وطورنا خطة جيدة للغاية وافقت عليها أيضا بروكسل... الخطة مدروسة جيدا".

ولم يعلق شولتس على تقارير حول إجراء محادثات مع المساهم الكبير في لوفتهانزا، هاينتس هيرمان تيله، اليوم الاثنين، مشيرا في ذلك إلى لوائح تنظيمية.

وكان تيله، الذي بلغت حصته في الشركة مؤخرا أكثر من 15% ، قد انتقد المساعدات الحكومية واعتزام الحكومة الاستحواذ على حصة بنسبة 20% من أسهم الشركة، ولم يحسم موافقته على الحزمة.

وبسبب موقف تيله، تشير التوقعات إلى تدني نسبة الحضور في الجمعية العمومية لمساهمي شركة لوفتهانزا، والمزمع عقدها يوم الخميس المقبل، ما يمثل تهديدا لحزمة الإنقاذ البالغ قيمتها تسعة مليارات يورو والتي اتفقت عليها الشركة مع الحكومة الألمانية بعد مفاوضات شاقة على مدار أسابيع.

وقال شولتس: "لوفتهانزا كانت شركة ناجحة للغاية قبل الأزمة"، مضيفا أن الأمر يدور الآن حول نجاة الشركة من العواقب الاقتصادية لأزمة كورونا، حتى يمكنها أن تصبح مجددا شركة طيران ناجحة.

وكانت جائحة كورونا قد أصابت أعمال لوفتهانزا بالشلل تقريبا فيما عدا قطاع الشحن، وتشير توقعات لوفتهانزا، التي يبلغ عدد عامليها 138 ألف شخص، إلى أن تعافي الطلب في النقل الجوي سيسير بطيئا. ولا يعمل حاليا سوى جزء صغير من أسطول لوفتهانزا التي تشكو من سرعة اختفاء الاحتياطات النقدية.