تعاون علمي بين جامعة جنوب الوادي والجامعة الأورومتوسطية بسلوفينيا

التقى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، الدكتورة ندا ترنك من الجامعة الأورومتوسطية بسلوفينيا بمقر الجامعة بقنا.



يأتي ذلك في إطار أنشطة مشروع تدويل الجامعات في الداخل والممول من برنامج إيراسموس بلس، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق المشروع بالجامعة مدير وحدة مشروعات الاتحاد الأوروبي.



وقال غرباوي إن المشروع ممول من برنامج إيراسموس بلس، وبالتعاون مع جامعة هليوبوليس بالقاهرة والجامعة الأورومتوسطية بسلوفينيا، وتحت رعاية وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي الجامعة المستمر نحو تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي وإقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية؛ ولمناقشة آخر مستجدات المشروع وسبل التعاون المختلفة في الفترة القادمة في مشروعات أخرى لدعم العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.



وأضاف الدكتور محمود سيد عبد الصادق، منسق مشروعات الاتحاد الأوروبي بالجامعة، إلى أن المشروع هو تدويل الجامعات في دول حوض البحر الأبيض المتوسط ويعتمد على إنشاء برامج تدريب في الجودة والتخطيط الاستراتيجي والتصنيف الدولي والنشر العلمي والبرامج التي تساعد على تدويل الجامعات المشاركة في المشروع.



ويشارك في المشروع جامعات عربية من دول مصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان وجامعات أوروبية من سلوفينيا وفرنسا وإيطاليا.



وقدمت الدكتورة ندا ترنك الدعوة للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة لحضور مؤتمر الجامعة الأورومتوسطية بسلوفينيا والمزعم عقده في سبتمبر القادم بدولة سلوفينيا والذى يناقش سبل التعاون المختلفة ولمتابعة آليات تنفيذ المشروع.