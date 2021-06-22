وزير الخارجية التونسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين 2

غادر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، متوجها إلى العاصمة الألمانية، برلين؛ للمشاركة في مؤتمر "برلين 2"، الذي يهدف إلى دعم المسار السياسي في ليبيا والمقرر عقده غدا الأربعاء.

وذكر بيان للخارجية التونسية، صدر اليوم الثلاثاء، أن الجرندي يؤدي زيارة عمل ثنائية إلى برلين بدعوة من وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس سيبحث خلالها مع نظيره الألماني أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي عددا من المسئولين الألمان لدراسة سبل تطوير علاقات التعاون المتميزة بين تونس وألمانيا في جميع المجالات.