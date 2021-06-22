قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه على الرغم من الانتخابات الإثيوبية خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم تحدث أي زيارة لسد النهضة من قبل أي مسؤول، وهذا ما يدل على أنه لا يوجد أي إنجاز لإظهاره أمام الشعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الاثنين، أنه لا يوجد إنجاز حقيقي في سد النهضة هذه الأيام، ذاكرًا أن التخزين الثاني سيمون لمنسوب 573 مترًا، والذي يعد محدودًا للغاية.

وذكر أن الإثيوبين أوشكوا على الانتهاء من تعلية السد لمسافة 8 أمتار، لافتًا إلى الانتهاء من تركيب بعض البوابات التي من الضروري إنجازها قبل موسم الأمطار.

وأكد أستاذ الجولوجيا، أن مستوى بحيرة السد لا يزال منخفضًا، نظرًا لأن البوابتين لا تزالان مفتوحتان ويمرران نحو 60 مليون متر مكعب يوميًا.

وأوضح أن موسم الأمطار يبدأ في الأول من يوليو، ومن المتوقع تخزين الـ 4 مليارات متر مكعب مياه حتى الـ 22 من لبشهر المقبل، لافتًا إلى حرص السوادان هذه المرة على الاحتفاظ بمخزون المياه بسد روسيرس الذي يسع نحو 7 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن سد روسيرس متاح أمامه قرابة شهر تقريبًا لتفريع جزء من المياه التي يحتجزها ليستقبل الفيضان الجديد بعد اكتفاء إثيوبيا بتخزين 4 مليارات متر مكعب، مضيفًا أن غرف مدن بالسودان يتوقف على حالة الفيضان.

