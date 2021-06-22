قال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المنطقة الذي شهدت تصادم قطار البضائع مع أتوبيسين عشوائية، مشيرًا إلى وجود تعديات على منطقة حرم للسكك الحديدية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، أن خط السكك الحديدية متواجد من قبل المنازل المعتدية على الحرم، ذاكرًا أنه لا يتوافر للهيئة سلطة عليها.

وتابع: «نتعامل مع أمر الواقع، ونحاول تخفيض سرعة القطار حينما يقترب من المناطق التي توجد بها منازل»، مضيفًا أن الحادث وقع بسبب اتجاه سيارتي ميني باص في عكس اتجاه القطار.

وواصل: «القطار لم يستطع الوقوف فجأة كونه يصم 22 عربة محملة بالرخام، فأطلق إشارة التنبيه لكن سائقي الأتوبيسين لم يستطيعا التصرف فاصطدم القطار بأحد الأتوبيسين»، لافتا إلى أن القطار توقف بعد موقع الحادث.

وأكد عدم وجود مزلقان في موقع الحادث، كونه ليس مخصص لعبور السيارات، موضحًا أن القطار كان متجها من التبين إلى حلوان.

وأوضح أن سائق القطار سلم نفسه إلى الشرطة، بعدما حصل على «اليد» التي تمنع القطار من الحركة، خوفا من الأهالي، منوها بأن مساحة حرم السكك الحديدية تتراوح في المناطق المزدحمة ما بين 6 إلى 8 أمتار.

وأشار إلى أهمية نقل السكان المقيمين في حرم السكك الحديدية حفاظا على سلامة المواطنين، قائلًا إن خطط السكك الحديدية الذي شهد الحادث مخصص لسير قطارات البضائع فقط.

ووجه رئيس السكك الحديدية الشكر إلى كامل الوزير، وزير النقل، معقبًا: «لديه طاقة غير طبيعية على العمل والإنجاز».

وكشف رد فعل وزير النقل، عقب إبلاغه بحادث قطار حلوان وتسليم السائق نفسه للشرطة، متابعًا: «قالي الله ينور على السواق ده».

