المستشار الألماني يطالب بخطة مارشال لإعادة إعمار أوكرانيا

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بـ"خطة مارشال" لإعادة إعمار أوكرانيا.



وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في بيان الحكومة الذي ألقاه أمام البرلمان اليوم الأربعاء إن بعض الأشياء التي شاهدها خلال زيارته لأوكرانيا الأسبوع الماضي ذَكَّرَته بصور لمدن ألمانية بعد الحرب العالمية الثانية.



وأضاف شولتس:" وكما كان الحال آنذاك مع أوروبا التي دمرتها الحرب، فإن أوكرانيا أيضا بحاجة اليوم إلى خطة مارشال لإعادة الإعمار".



تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت دعمت عن طريق "خطة مارشال" إعادة الإعمار في ألمانيا ودول أوروبية أخرى في الفترة بين عامي 1948 و1952 بمليارات الدولار.



كان شولتس اطلع على طبيعة الوضع في أوكرانيا خلال زيارته في الأسبوع الماضي كما زار ضاحية اربين المدمرة بشكل جزئي.



وقال شولتس أمام البرلمان إن "حجم الدمار هائل".



وأوضح شولتس أن الاتحاد الأوروبي قدم موارد بمليارات اليورو إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عليها مشيرا إلى أن بلاده تأتي في ذلك في طليعة الدول التي قدمت مساعدات إلى أوكرانيا " لكننا سنحتاج إلى مليارات أخرى كثيرة من اليورو والدولار لإعادة الإعمار وذلك على مدار سنوات، وهذا الأمر لن يتم إلا عن طريق قوى متحدة".



وذكر شولتس أنه يعتزم في إطار رئاسة بلاده لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للخبراء لتنظيم المساعدة إلى أوكرانيا لافتا إلى أنه يجب التفاهم حول الاستثمارات التي يمكنها أن تدفع أوكرانيا قدما بأسرع ما يمكن على طريقها الأوروبي.