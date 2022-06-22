ماكرون يستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد نكسة الانتخابات التشريعية

استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطاب لشعبه، مساء الأربعاء، تشكيل حكومة وحدة وطنية في أعقاب النكسة التي سجلها في الانتخابات التشريعية والتي خسر فيها الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، في خطاب للأمة إنه يرفض تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أن فشل تحالفه "معا" في كسب الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن ماكرون أن المعارضة أشارت إلى استعدادها للعمل مع حكومته بشأن "مواضيع رئيسية" مثل كلفة المعيشة والوظائف والطاقة والمناخ والصحة. ودعا في الوقت ذاته إلى تشكيل أغلبية في الجمعية الوطنية الجديدة لتجنب الجمود السياسي.