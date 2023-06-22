 أمير كرارة وأبطال فيلم البعبع ضيوف منى الشاذلي في عيد الأضحى - بوابة الشروق
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أمير كرارة وأبطال فيلم البعبع ضيوف منى الشاذلي في عيد الأضحى


نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 6:30 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 6:30 م

يحل الفنان أمير كرارة ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، فى عيد الأضحى المبارك، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على قناة cbc.

وخلال الحلقة يتحدث كرارة عن فيلمه "البعبع" الذي يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.

ويظهر بصحبة أمير كرارة أبطال "البعبع" محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا، ويكشف توتا وأنور أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير "البعبع"، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم.

وتتضمن الحلقة مسابقات وألعاب تلفزيونية وتحديات بين أبطال "البعبع" في جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلا من الأغاني بأصواتهم.


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