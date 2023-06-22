وزير الأوقاف الفلسطيني يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد ويدعو لحمايتها

حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، اليوم الخميس، من ارتفاع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين للمساجد وتدنيس قدسيتها.

وقال البكري، في بيان صحفي، عقب تدنيس مستوطنين مسجد الرباط في قرية عوريف جنوب نابلس وتمزيق القرآن الكريم فيه، إن "هذا فعل شائن ومرفوض، ويشكل جزءا من منهجية وعقيدة تسير عليها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من خلال إتاحة المجال لتلك العصابات لممارسة اعتداءاتها وأفعالها الشنيعة والمرفوضة من جميع الأديان".

وأوضح، أن الاعتداء على مسجد الرباط هو الاعتداء الثاني خلال أيام قليلة.. قائلا "يجب أن نقف بكل مسؤولية أمامه حتى نكف يد هذه العصابات عن التعرض لمساجدنا ومقدساتنا".

وطالب البكري أبناء الشعب الفلسطيني بحماية المساجد والدفاع عنها، كما طالب المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها تجاه هذا الأمر، محذرا من خطورة هذا التصعيد الذي قد يدفع المنطقة لحرب دينية لا تحمد عقباها.